Брянский ТЮЗ открыл новый сезон мюзиклом

2026, 12 октября 17:30

Брянский ТЮЗ открыл новый 46-й сезон мюзиклом. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На прошлой неделе в Брянском театре юного зрителя торжественно открылся 46-й сезон. Он стартовал с мюзикла «Три мушкетёра» (12+) . Постановку на музыку Максима Дунаевского зрители любят за энергию героев и магию театра.

«Особенно важен детский театр сегодня, когда гаджеты становятся главными в жизни молодёжи. Театр – это прямой разговор глаза в глаза с детьми», – подчеркнул на церемонии открытия нового сезона главный режиссёр Юрий Пахомов.

В этом году зрителей ТЮЗа ждут премьеры: музыкальный спектакль «Приключения Незнайки» (6+) и постановка «Выстрел» (12+) по повести А.С. Пушкина.