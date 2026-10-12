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Искусство

Брянский ТЮЗ открыл новый сезон мюзиклом

2026, 12 октября 17:30
Брянский ТЮЗ открыл новый сезон мюзиклом
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Брянский ТЮЗ открыл новый 46-й сезон мюзиклом. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

 

На прошлой неделе в Брянском театре юного зрителя торжественно открылся 46-й сезон. Он стартовал с мюзикла «Три мушкетёра» (12+) . Постановку на музыку Максима Дунаевского зрители любят за энергию героев и магию театра.

«Особенно важен детский театр сегодня, когда гаджеты становятся главными в жизни молодёжи. Театр – это прямой разговор глаза в глаза с детьми», – подчеркнул на церемонии открытия нового сезона главный режиссёр Юрий Пахомов. 

В этом году зрителей ТЮЗа ждут премьеры: музыкальный спектакль «Приключения Незнайки» (6+) и постановка «Выстрел» (12+)  по повести А.С. Пушкина.

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