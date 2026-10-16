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Искусство

Директор Брянского театра кукол принял участие в культурном форуме в Уфе

2026, 16 октября 18:26
Директор Брянского театра кукол принял участие в культурном форуме в Уфе
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Директор Брянского театра кукол принял участие в культурном форуме в Уфе. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В городе Уфе на базе Башкирского государственного театра кукол прошла творческая лаборатория «Башкирский фольклор в театре кукол будущего: диалог традиций с новыми технологиями». Масштабный культурный форум проходит в рамках федеральной программы «Международные культурные центры — 2026» (МКЦ). В 2026 году Брянская область и Башкортостан вошли в число четырёх регионов России, удостоенных права принимать у себя события программы.

Программа форума посвящена Году единства народов России. Участники обсуждали проблемы и возможности цифровизации культурного наследия.

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