260 тысяч брянских пенсионеров получили по 10 тысяч рублей

Всего в регионе насчитали более 400 тысяч получателей выплат.

В Брянской области продолжают выплачивать единовременные выплаты пенсионерам. 2 сентября, в первый день выплат, по 10 тысяч рублей направили на счета более 227,3 тысячи человек. С 3 сентября деньги начали получать те, кому пенсию доставляют на дом. В общей сложности дополнительные средства уже получили порядка 260 тысяч брянцев.

По данным правительства области, единовременные выплаты получат более 400 тысяч брянских пенсионеров. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 4 миллиардов рублей.