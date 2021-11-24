Брянцы задолжали за электричество более 371,4 миллиона рублей

Неплательщикам пригрозили отключениями в новогодние праздники.
Долги жителей Брянской области за электричество на начало ноября превысили 371,4 миллиона рублей.
Как сообщает ООО «Газпром энергосбыт Брянск», значительная часть задолженности образовалась в 2020 году, когда Правительство РФ ввело мораторий на ограничительные меры в отношении должников за коммунальные услуги. В 2021 году антикризисные меры отменили, но до сих пор брянцы не спешат погашать долги.
«За 10 месяцев 2021 года дебиторская задолженность физических лиц за потребленную электроэнергию выросла на 64,5 миллиона рублей. Хочу напомнить, что игнорирование оплаты квитанций может привести не только к судебным разбирательствам, но и к ограничению энергоснабжения должника. И жители области, не погасившие задолженность перед гарантирующим поставщиком, рискуют остаться в новогодние праздники без электроэнергии. Конечно, это крайняя мера, но, в случае со злостными неплательщиками, вернуть деньги за поставленный энергоресурс другими способами не представляется возможным», – отметил директор филиала «Брянскэнергосбыт» Олег Носов.
При ограничении подачи электричества вернуть свет в дом или квартиру можно будет только после полного погашения задолженности, а также оплаты штрафов и работы энергосетевой организации. Нередко дополнительные расходы превышают изначальную сумму долга.
24.11.2021 13:07
На татами — юные каратисты
Соревнования по каратэ имени Героя Советского Союза Григория Бояринова прошли в областном центре и собрали около 200 спортсменов из разных регионов России. На татами во Дворце спорта «Юбилейный» вышли каратисты от 8 до 18 лет. За 12 лет существования Кубок имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, стал знаковым не только для Смоленщины, но
24.11.2021 13:02
От двора к двору
Как в регионе проходит благоустройство общественных территорий. Год от года на карте Смоленщины появляется всё больше благоустроенных дворов, парков и скверов. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», и в этом активное участие принимают сами смоляне. Граждане выбирают те объекты, которые, на их взгляд, требуют первоочередной реконструкции, и вносят предложения по ремонту
24.11.2021 12:59
Перезимуем без гриппа
Тема вакцинации остаётся одной из актуальнейших на сегодняшний день. Речь идёт не только о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, но и об иммунизации против гриппа. Не секрет, что этот вирус всё активнее атакует граждан именно с наступлением холодов. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все, кто перенёс COVID-19, являются «новой группой риска по
24.11.2021 12:57
Не быть равнодушным
В нынешней непростой эпидемиологической ситуации работа волонтёров приобретает особое значение и звучание. Неравнодушные смоляне самых разных возрастов и социального статуса помогают пожилым людям и тем, кто находится в группах риска, — обеспечивают доставку продуктов и лекарств, оплачивают услуги ЖКХ, оказывают иную помощь. Студенты-медики и ординаторы работают в «красных зонах» инфекционных госпиталей, регистратурах поликлиник, помогают в
19.11.2021 16:22
Погрузка экспортных грузов в порты со станций МЖД выросла на 15,7% за 10 месяцев
Погрузка на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в адрес российских морских портов в январе-октябре 2021 года составила 13 млн тонн, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в порты Северо-Запада отправлено 8,2 млн тонн различных грузов, в порты Юга – 4,8 млн тонн, в порты Дальнего Востока