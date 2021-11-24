Брянцы задолжали за электричество более 371,4 миллиона рублей

Неплательщикам пригрозили отключениями в новогодние праздники.

Долги жителей Брянской области за электричество на начало ноября превысили 371,4 миллиона рублей.

Как сообщает ООО «Газпром энергосбыт Брянск», значительная часть задолженности образовалась в 2020 году, когда Правительство РФ ввело мораторий на ограничительные меры в отношении должников за коммунальные услуги. В 2021 году антикризисные меры отменили, но до сих пор брянцы не спешат погашать долги.

«За 10 месяцев 2021 года дебиторская задолженность физических лиц за потребленную электроэнергию выросла на 64,5 миллиона рублей. Хочу напомнить, что игнорирование оплаты квитанций может привести не только к судебным разбирательствам, но и к ограничению энергоснабжения должника. И жители области, не погасившие задолженность перед гарантирующим поставщиком, рискуют остаться в новогодние праздники без электроэнергии. Конечно, это крайняя мера, но, в случае со злостными неплательщиками, вернуть деньги за поставленный энергоресурс другими способами не представляется возможным», – отметил директор филиала «Брянскэнергосбыт» Олег Носов.

При ограничении подачи электричества вернуть свет в дом или квартиру можно будет только после полного погашения задолженности, а также оплаты штрафов и работы энергосетевой организации. Нередко дополнительные расходы превышают изначальную сумму долга.