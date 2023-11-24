Брянский губернатор озвучил итоги года в сельском хозяйстве

Губернатор региона Александр Богомаз озвучил итоги сельскохозяйственной отрасли Брянщины.

В Брянском государственном аграрном университете прошел торжественный вечер. Там подвели итоги сельскохозяйственного года в Брянской области.

Глава региона Александр Богомаз отметил, что в агропромышленном комплексе задействованы более 56 тысяч человек. За 10 месяцев объем произведенной сельхозпродукции составил 149,4 млрд. А индекс сельскохозяйственного производства вырос на 19,5 %.

«Собран урожай зерна выше уровня прошлого года — более 2,3 млн тонн, а вместе с масличными культурами — это 2,7 млн тонн. Валовой сбор картофеля составит порядка 1,5 млн тонн, каждый пятый килограмм картофеля в России выращен на брянской земле. Есть хозяйства, в которых была получена рекордная урожайность — от 800 до 1200 ц/га», – добавил Александр Богомаз.

Представителям агропромышленного комплекса региона губернатор вручил награды.