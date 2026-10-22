Брянский губернатор посетил промышленные предприятия в Минске

2026, 22 октября 17:28

Брянский губернатор посетил промышленные предприятия в городе Минске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Делегация Брянской области во главе с губернатором Егором Ковальчуком посетила Республику Беларусь. Они побывали на некоторых промышленных предприятиях.

Минский автомобильный завод является одним из крупнейших производителей грузовой техники и пассажирского транспорта. Предприятие заинтересовано в расширении поставок в Брянскую область. Глава региона обсудил с руководством завода возможность покупки автобусов, а также участия в лизинговых программах по приобретению техники для коммунального хозяйства.

Белорусское предприятия «Амкодор» располагает производством в Брянске. Оно специализируется на выпуске специальной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной, сельскохозяйственной и складской техники.

«В перспективе — возможность перепрофилирования под сельскохозяйственные нужды. Коллеги нас услышали, думаю, что уже в следующем году презентуют первые образцы новой техники, которая как раз востребована, и это еще один шаг в развитии брянского производства», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Делегация также посетила лакокрасочный завод MAV. Он давно и продуктивно работает с Брянской областью.

«В ноябре проведем несколько встреч с коллегами и заинтересованными предприятиями, строительными организациями уже в Брянске», — уточнил Егор Ковальчук.