Бюджет Брянска вырос на миллиард рублей в текущем году. Об этом сообщили в городской администрации.

На заседании Брянского горсовета депутатов обсудили бюджет областного центра на текущий года. Так, депутаты поддержали увеличении доходной части на 1 миллиард 264 миллиона рублей.

Эти деньги направят на модернизацию системы водоснабжения в микрорайоне Бежичи-3, сооружение канализационных сетей, переселение жильцов аварийных домов, второй очереди строительства полигона ТБО в Большом Полпино и модернизацию уличного освещения и решение социальных нужд.