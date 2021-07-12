Депутат-миллионер рассказал об успешных брянских крестьянах

По словам Дмитрия Добронравова, в Брянской области сформирован особый «кластер энергетики».
Руководитель агропромышленного холдинга «Добронравов АГРО», депутат областной Думы Дмитрий Добронравов поделился своим оптимизмом насчет будущего сельскохозяйственной отрасли Брянской области и секретами успеха крестьян.
«У нас в Брянском регионе правильная среда. Любой человек, крестьянин со стороны, сразу чувствует успех и, самое главное, верит в себя. Среди нас нет ни одного нытика!» – цитирует Добронравова региональное правительство.
Предприниматель-депутат также считает, что «не существует нерешаемых проблем – нужно просто хорошо подумать».
«Именно на Брянской земле сформирован такой кластер энергетики, что каждый человек, попадая сюда, заряжается успехом и верит в себя», – убежден он.
В 2020 году Дмитрий Добронравов задекларировал доход в размере 1,6 миллиона рублей. Годом ранее, до начала политической карьеры в облдуме, он заработал более 19 миллионов рублей.
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