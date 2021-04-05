У семьи бывшего брянского губернатора арестовали имущество на 3 млрд

Под арест попали акции «Снежки».

Суд наложил арест на имущество семьи бывшего губернатора Брянской области по делу о банкротстве ПАО «Снежка.

В частности, под арест попало имущество самого Николая Денина, а также его дочери и бывшего зятя на сумму более 3 миллиардов рублей. В числе должников также значатся супруга экс-губернатора и несколько его подчиненных.

Напомним, Николай Денин освободился из колонии в 2018 году. Вернувшись на «Снежку», он попытался справиться с кризисом на предприятии, однако это ему оказалось не по силам. Сейчас несколько десятков кредиторов пытаются вернуть долги со стороны «Снежки».