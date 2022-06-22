В Брянске назвали самую высокооплачиваемую работу

Специалисту по продаже автозапчастей в июне предлагали 83 тысячи рублей в месяц.

Вакансия специалиста по продаже автозапчастей стала лучшей в Брянске в июне. Топ-5 наиболее интересных предложений на рынке труда в Брянске составил сервис SuperJob.

Так, список возглавила вакансия от «Мираторга», предлагающего кандидату до 83 тысяч рублей в месяц.

На втором месте вакансия регионального менеджера ЦФО от кадровой компании Unity с зарплатой от 69 тысяч рублей. Компания «Аналитика Эс Си Ар» предлагает менеджеру по продажам зарплату в размере от 60 тысяч рублей.

Замыкают пятерку вакансии клиентского менеджера прямых продаж от «Сбербанка» с 50,5 тысячи рублей в месяц и ревизора, которому в агрохолдинге «Охотно» готовы ежемесячно платить 50 тысяч рублей.