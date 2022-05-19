За месяц продукты подорожали в Брянской области на 3,9%

В росте цен лидирует картофель.

В апреле продукты в Брянской области подорожали на 3,9% по сравнению с мартом.

По данным Брянскстата, зафиксирован рост цен на плодоовощную продукцию на 3,3%. Стоимость картофеля в регионе выросла на 14,4%, фруктов и цитрусовых – на 4,4%.

Чай, кофе и какао подорожали на 9,6%, сахар – на 7,6%, безалкогольные напитки – на 7,3%, кондитерские изделия – на 7%, рыбопродукты – на 5,1%, соль, соус, специи и концентраты – на 5%, макароны и крупы – на 4,9%, молоко и молочная продукция, мука – на 4,7%, овощные консервы – на 4%, мясопродукты, варенье, джем, повидло и мед – на 3,3%, масло и жиры – на 3,2%, сыр – на 3,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,7%.

В то же время на брянских прилавках на 2,3% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки выросли на 2,1%. Так, пиво стало дороже на 4,8%, коньяк – на 3,5%, водка – на 1,3%, виноградные вина – на 0,5%, шампанское – на 0,3%.

Общественное питание в апреле подорожало на 2,2%.