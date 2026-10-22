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Здоровье

Сгорели документы, деньги и машина. Как в Брянске выручили пострадавшего от БПЛА иностранца

2026, 22 октября 13:38
Сгорели документы, деньги и машина. Как в Брянске выручили пострадавшего от БПЛА иностранца
Источник фото

Атака беспилотника на грузовик под Новозыбковом едва не оставила турецкого водителя Сармашыка Сюрейю в чужой стране без документов, денег и теплой одежды. Домой он улетел уже на следующий день, пишет сайт КП-Брянск.

Дрон с взрывным устройством ударил по фуре 16 октября около 22:05 на 186-м километре автодороги А-240. Машина выгорела дотла, водителя с множественными травмами увезли в Новозыбковскую ЦРБ, где медики не только оказали помощь, но и привели в порядок его окровавленную одежду. Дальше за дело взялось Брянское областное отделение Российского Красного Креста, куда обратились друзья и родственники пострадавшего.

«Совместно с Уполномоченным по правам человека Вячеславом Тулуповым, Следственным комитетом, полицией и медиками Новозыбкова мы в кратчайшие сроки оформили все необходимые документы. Пострадавшего признали потерпевшим от террористической атаки и выдали разрешение на передвижение по стране», – сообщил член президиума брянского отделения РКК Дмитрий Корнилов.

В Брянск Сюрейю сопровождал старшина полиции Игорь Дайнеко. Волонтеры одели пострадавшего, разместили в гостинице и ночью отвезли в консульство Турции в Москве. Там он получил временные документы, работодатель купил билет, и сотрудники Красного Креста проводили его в аэропорт.

«Мы в очередной раз подтвердили свое основное предназначение – облегчать страдания людей, попавших в трудную ситуацию», – подчеркнул Корнилов.

Фото: Брянское областное отделение РКК

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