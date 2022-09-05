В Брянске помянули штрафников, погибших при освобождении города

Сотрудники Брянского краеведческого музея вместе с учителями и учениками средней школы №60 Брянска провели памятное мероприятие у обелиска на братской могиле бойцов-штрафников, которые погибли при освобождении города в сентябре 1943 года.

Школьники сделали на мемориале небольшую уборку, возложили к нему цветы и зажгли лампады.

Сотрудник музея Александр Луговой рассказал, как Красная Армия освобождала Брянск.

Примечательно, что освобождения города началось именно с высотки над Десной на территории бывшего кирпичного завода. И первыми были штрафники, которые и заняли тот самый плацдарм. 56 человек из них во время боев за город погибли.