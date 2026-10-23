Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Фокино в четверг

2026, 23 октября 14:33
16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Фокино в четверг
Источник фото

16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Фокино в минувший четверг. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Вечером 23 октября в городе Фокино в Дятьковском районе произошло ДТП. На улице Карла Маркса 39-летний мужчина за рулём автомобиля Renault при повороте налево, не предоставил преимущество мотоциклу Irbis GS-200. 

При столкновении травмы получил 16-летний байкер. Юношу отвезли в больницу. Несовершеннолетний управлял мотоциклом без мотошлема и необходимой мотоэкипировки.

Инспекторы составили административные материалы на юного водителя. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
23 октября 10:44
Брянские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
Почти девять километров трассы обновили в Жуковском округе по нацпроекту
23 октября 10:25
Почти девять километров трассы обновили в Жуковском округе по нацпроекту
Брянский музей выиграл всероссийский конкурс экспозиций проекта «Без срока давности»
23 октября 09:58
Брянский музей выиграл всероссийский конкурс экспозиций проекта «Без срока давности»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16943) брянск (7276) ДТП (2903) ГИБДД (2475) прокуратура (2221) уголовное дело (2160) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1754) мчс (1590) коронавирус (1272) дороги (1182)