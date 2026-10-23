16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Фокино в четверг

2026, 23 октября 14:33

16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Фокино в минувший четверг. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 23 октября в городе Фокино в Дятьковском районе произошло ДТП. На улице Карла Маркса 39-летний мужчина за рулём автомобиля Renault при повороте налево, не предоставил преимущество мотоциклу Irbis GS-200.

При столкновении травмы получил 16-летний байкер. Юношу отвезли в больницу. Несовершеннолетний управлял мотоциклом без мотошлема и необходимой мотоэкипировки.

Инспекторы составили административные материалы на юного водителя. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.