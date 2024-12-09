73-летняя женщина пострадал в аварии в Климово

73-летняя женщина пострадал при столкновении двух автомобилей в Климово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В посёлке Климово на пересечении улиц Маяковского и Московская произошла авария. 43-летний водитель на Mazda MPV при выезде с второстепенной дороги не пропустил Honda Civic. 54-летний водитель ехал по главной дороге.

При столкновении 73-летняя пассажирка Mazda получила травмы. Пенсионерку доставили в больницу.

На водителя Mazda инспекторы возбудили административное расследование По факту ДТП правоохранители проводят проверку.