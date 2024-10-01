Более 90 раз инспекторы остановили на дорогах Брянска подростков на мотоциклах

С начала года более 90 раз инспекторы ГИБДД остановили на дорогах Брянска подростков на мотоциклах. Об этом сообщили в горадминистрации.
С начала 2024 года в Брянске сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 90 нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними мотоциклистами. Водительских прав почти ни у кого их них не было. В каждом третьем случае мотоциклы и питбайки детям подарили родители.
6 августа на улице Горбатова в Брянске 15-летний подросток на таком «подарке»сбил на тротуаре 57-летнюю женщину. Мальчик был пьян. Пострадавшая получила травмы. Родителей подростка инспекторы привлекли к административной ответственности по нескольким статьям.
За пять лет в Брянске в 25 ДТП с юными мотоводителями погибли два подростка, а 31 — получил травмы.
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