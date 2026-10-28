35-летнего брянца суд отправил в СИЗО по обвинению в причинение смертельных травм знакомому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают 35-летнего жителя областного центра.
По предварительной версии, днём 28 сентября фигурант был в гостях у своего знакомого в общежитии. Мужчины поссорились. Лежащего на полу приятеля подозреваемый дважды ударил по головы. От полученных травм потерпевший через несколько дней умер в больнице.
Мужчине предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.