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Криминал

Брянца обвинили в причинении смертельных травм знакомому

2026, 28 октября 09:43
Брянца обвинили в причинении смертельных травм знакомому
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35-летнего брянца суд отправил в СИЗО по обвинению в причинение смертельных травм знакомому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают 35-летнего жителя областного центра.

По предварительной версии, днём 28 сентября фигурант был в гостях у своего знакомого в общежитии. Мужчины поссорились. Лежащего на полу приятеля подозреваемый дважды ударил по головы. От полученных травм потерпевший через несколько дней умер в больнице.

Мужчине предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.

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