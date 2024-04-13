Брянца подозревают в мошенничестве с чернобыльскими выплатами

Брянца, зарегистрированного в нежилом доме в зоне отселения, подозревают в незаконном получении чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Красногорского района выявили нарушение закона при получении чернобыльских выплат. Так, в 2013-2024 годах мужчина был зарегистрирован в нежилом доме в зоне отселения в селе Увелье Красногорского района. Фактически он там никогда не жил. При этом он оформил выплаты и получил более 68 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратуры следователи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.