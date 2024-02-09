Брянца ждёт суд за убийство знакомого одним ударом ножа

Перед судом предстанет житель Брянского района, обвиняемый в убийстве приятеля одним ударом ножа в грудь. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвинили 59-летнего жителя Брянского района.

По версии правоохранителей, 10 ноября 2023 года пьяный мужчина в своей квартире в микрорайоне Солнечный села Отрадное поссорился со знакомым. Фигурнат ударил гостя ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.