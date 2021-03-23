Брянцы «подарили»‎ телефонным мошенникам почти 6 млн рублей за неделю

Обманутые брянцы пополнили кошельки преступников на 5 979 388 рублей.

В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под разными предлогами злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету.

Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествий и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».