Брянец продал машину клиентки автосервиса

39-летнего жителя подозревают в хищении автомобиля у клиентки автомастерской.
Следователи отдела полиции «Брянский» возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Жительница Брянского района рассказала, что на некоторое время оставила свой автомобиль в сервисе.
Незнакомый ей мужчина в помещении автосервиса обманом убедил потерпевшую подписать некие документы. С их помощью он продал машину, причинив женщине 700 тысяч рублей ущерба.
Полицейские установили подозреваемого. 39-летний житель Брянска, имел доступ в рабочие помещения мастерской и решил поживиться за счет доверчивой женщины.
Автомобиль потерпевшей новый собственник уже начал продавать по частям. Полицейские транспорт изъяли и вернули законной владелице.
Стражи порядка устанавливают возможную причастность фигуранта к другим правонарушениям.
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