Брянец продал машину клиентки автосервиса

39-летнего жителя подозревают в хищении автомобиля у клиентки автомастерской.

Следователи отдела полиции «Брянский» возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Жительница Брянского района рассказала, что на некоторое время оставила свой автомобиль в сервисе.

Незнакомый ей мужчина в помещении автосервиса обманом убедил потерпевшую подписать некие документы. С их помощью он продал машину, причинив женщине 700 тысяч рублей ущерба.

Полицейские установили подозреваемого. 39-летний житель Брянска, имел доступ в рабочие помещения мастерской и решил поживиться за счет доверчивой женщины.

Автомобиль потерпевшей новый собственник уже начал продавать по частям. Полицейские транспорт изъяли и вернули законной владелице.

Стражи порядка устанавливают возможную причастность фигуранта к другим правонарушениям.