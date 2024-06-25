Брянские следователи задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности

Брянские следователи задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в убийстве 20-летней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дела о гибели жителя областного центра и нападения на его знакомую в 2003 году. Стражи порядка установили подозреваемых в преступлении. Один из нападавших умер в 2015 году, а другой проживает в Московской области. 44-летнего жителя Подмосковья задержали.

По версии следствия, ночью 19 ноября 2003 года фигурант вместе со своим знакомым на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе решили ограбить проходивших мимо мужчину и женщину. Металлической трубой они избили жертв. , Мужчина скончался на месте происшествия, а женщина попала в больницу с тяжёлым травмами.

Задержанному мужчине следователи предъявили обвинение. Свою вину он не признал. Фигуранта суд заключил под стражу.