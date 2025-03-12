Брянский суд оштрафовал иностранного студента за молельную комнату в общежитии. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции и УФСБ Брянской области выявили факт нарушения законодательства о свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. На территории Выгоничского района 19-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, являющийся студентом вуза, осуществлял незаконную миссионерскую деятельность в помещении общежития.

Правоохранители составили на нарушителя административный протокол. Суд приговорил его к выплате штрафа в 30 тысяч рублей и выдворению за пределы Российской Федерации.