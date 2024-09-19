Брянский суд оштрафовал женщину на фиктивную постановке на учёт иностранцев

Брянский суд оштрафовал на 150 тысяч женщину, фиктивно зарегистрировавшую в своём жилье двух иностранцев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о фиктивной постановке на учёт иностранцев. Приговор выслушала 36-летняя жительница Фокинского района областного центра.

В мае 2024 года женщина поставила на миграционный учёт иностранца и продлила срока миграционного учёта в своём жилье граждке другого государства. Сведения она предоставила отдел по вопросам миграции УМВД.

Суд оштрафовал виновную на 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.