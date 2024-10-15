Брянский суд отправил иностранца в тюрьму за сбыт наркотиков

Брянский суд отправил иностранца в тюрьму за попытку сбыть 71 грамм наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Приговор выслушал 21-летний иностранец.

В городе Химки в Подмосковье молодой человек получил от соучастника партию метадона. Запрещённое вещество он перевёз в Брянск для распространения.

Но ему помешали сотрудники полиции. 17 апреля фигуранта задержали, а свыше 71 грамма наркотика правоохранители изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. В законную силу решение не вступило.