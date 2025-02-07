Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве на 100 тысяч долларов США. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушение на мошенничество. В преступлении обвиняют 22-летнего жителя Владимирской области и 21-летнего жителя Новосибирска.

По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчины в интернет-переписке с двумя сотрудникам Госавтоинспекции представились руководителями силовой структуры и сообщили о готовящихся обысках ФСБ. Они предложили правоохранителям избежать уголовной ответственности за 100 тысяч долларов США.

При передаче денег и муляжей банковских купюр в рамках оперативного мероприятия обвиняемых задержали сотрудниками регионального УМВД и УФСБ.