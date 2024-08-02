Дело о контрафактных сигаретах рассмотрит брянский суд

Дело о контрафактных сигаретах почти на два миллиона рублей рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дубровский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте контрафактных табачных изделий. В преступлении обвиняют двоих жителей Смоленской области.

По версии следствия, с декабря 2023 года по январь 2024 года сообщники купили не менее 15 тысяч пачек сигарет, привезли их в Рогнединский район и продали жителю поселка Рогнедино для последующей реализации. Стоимость табачных изделий составила почти 1,8 млн рублей.