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Криминал

Дистанционные мошенники похитили почти девять миллионов рублей у брянцев за неделю

2026, 19 октября 15:38
Дистанционные мошенники похитили почти девять миллионов рублей у брянцев за неделю
Источник фото

Дистанционные мошенники похитили почти девять миллионов рублей у 17 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратились 17 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 8 759 500 рублей.

Почти половину суммы похитили лжебанкиры. Их жертвами стали двое жителей региона.  Злоумышленники проинформировали их о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Во время беседы брянцы неосмотрительно дали доступ мошенникам  к конфиденциальным данным.  Они пополнили кошельки злоумышленников на 3 249 000 рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.

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