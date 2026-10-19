Дистанционные мошенники похитили почти девять миллионов рублей у брянцев за неделю

2026, 19 октября 15:38

Дистанционные мошенники похитили почти девять миллионов рублей у 17 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 17 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 8 759 500 рублей.

Почти половину суммы похитили лжебанкиры. Их жертвами стали двое жителей региона. Злоумышленники проинформировали их о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Во время беседы брянцы неосмотрительно дали доступ мошенникам к конфиденциальным данным. Они пополнили кошельки злоумышленников на 3 249 000 рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.