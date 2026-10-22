Два человека погибли в ДТП в Почепском районе накануне

2026, 22 октября 09:05

Два человека погибли при столкновении Audi и «Урала» в Почепском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 21 октября на 98-м километре трассы А-240 в Почепском районе произошла авария. 20-летний парень за автомобиля Audi 80 врезался в впереди движущейся впереди грузовик «Урал».

Молодой водитель иномарки его 22-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 37-летний пассажир Audi 80 попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.