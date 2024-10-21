Два человека попали в больницу после ДТП в Карачеве
Два человека попали в больницу после ДТП в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В городе Карачеве на перекрестке неравнозначных улиц Калинина и Луначарского произошла авария. 60-летний водитель на автомобиле «ВАЗ 21104» не пропустил Chevrolet Lacetti. 59-летний автомобилист на иномарке ехал по главной дороге.
При столкновении машин водитель отечественной легковушки и 57-летняя пассажирка Chevrolet получили травмы Их доставили в больницу.
На водителя «ВАЗ» полицейские возбудили административное расследование. По факту аварии полиция проводит проверку.
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