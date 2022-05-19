Двух приезжих осудили за торговлю наркотиками в Брянске

Женщина и мужчина забрали из тайника не менее 9,5 грамма наркотиков.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 24-летней уроженки Нижегородской области и 29-летнего уроженца Калужской области.

В декабре прошлого года женщина и мужчина забрали из тайника не менее 9,5 грамма наркотического средства. Запрещённое вещество они планировали распространять в городе. Но на улице Медведева в Бежицком районе Брянска их задержали полицейские. Наркотики изъяли.

Суд приговорил женщину к восьми с половиной годам в колонии общего режима. А мужчине дали назначен восемь лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.