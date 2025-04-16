Двух жителей Клинцовского района обвиняют в мошенничестве с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество при получении выплат. В преступлении обвинили жителей Клинцовского района, 1971 и 1992 годов рождения.

В 2023 году сообщники фиктивно зарегистрировались в посёлке Иванов Суражского района. Они предоставили документы о проживании в зоне с льготным статусом в уполномоченный орган, пытаясь похитить почти 3,6 млн рублей. Довести преступление до конца им не удалось.