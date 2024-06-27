Иномарка сбила девушку на переходе в Клинцах

60-летний водитель на иномарке сбил девушку на переходе в Клинцах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Клинцах на проспекте Ленина произошла авария. 60-летний водитель за рулём Volkswagen Passat на нерегулируемом перекрестке сбил 24-летнюю девушку. Она шла через дорогу по пешеходному переходу.

С черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга пострадавшую доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.