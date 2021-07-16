Из-за гибели трех детей на брянских водоемах возбудили уголовные дела

ЧП с летальным исходом произошли в Брянском и выгоничском районах.

В июне следственные органы СК России по Брянской области возбудили уголовные дела по сообщениям о гибели троих несовершеннолетних на открытой воде в Брянском и Выгоничском районах области.

Следователи призвали брянцев быть внимательными при нахождении детей рядом с водоемами.

В региональном МУ СК РФ работают горячие линии: телефон доверия 8 (4832) 62-01-84, круглосуточная линия «Ребенок в опасности» 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для набора с мобильных устройств).

Телефон экстренных служб для вызова спасателей 112.