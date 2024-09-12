Кибермошенника задержали брянские правоохранители

Кибермошенника из Подмосковья задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Карачевского района. На сайте в интернете он нашёл объявление о продаже автомобильной запчасти. Продавцу мужчина перевел 20 тысяч рублей. После получения денег собеседник пропал.

Брянские полицейские оперативно установили мошенника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний житель Московской области. Объявление же было приманкой для доверчивых граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».