Кибермошенника задержали брянские правоохранители
Кибермошенника из Подмосковья задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился житель Карачевского района. На сайте в интернете он нашёл объявление о продаже автомобильной запчасти. Продавцу мужчина перевел 20 тысяч рублей. После получения денег собеседник пропал.
Брянские полицейские оперативно установили мошенника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний житель Московской области. Объявление же было приманкой для доверчивых граждан.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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