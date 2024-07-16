Кражу денег с карты раскрыли брянские полицейские

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 77 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 56-летний житель Брянска. С его счёта пропали 77 тысяч рублей.

Потерпевший вспомнил, что три дня назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, давал карту и PIN-код от нее случайному знакомому, чтобы тот сходил в магазин за спиртным. Приятель поручение выполнил, но карту так и не вернул.

Оперативники за сутки задержали подозреваемого. 31-летний брянец рассказал, что сначала потратил около 7000 рублей с чужой карты в магазинах, а затем снял ещё 70 тысяч рублей в банкомате. Деньги он потратил на покупки и кафе.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.