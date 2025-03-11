Легковушка съехала в кювет на брянской трассе

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Трубчевском районе на 1 км автодороги «Суземка – М3 Украина» произошла авария. 42-летний водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением автомобиля LADA. Легковушка съехала в кювет.

42-летний водитель и 49-летний пассажир получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

На водителя автомобиля инспекторы завели административное расследование по трём статьям. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.