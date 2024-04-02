Лжебанкиры обобрали ещё 18 брянцев за неделю

На прошлой неделе лжебанкиры похитили у 18 брянцев почти 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянской области на минувшей неделе обратились 39 жертв дистанционных мошенников. Они лишились 21 479 000 рублей.

В половине случаев злоумышленники представлялись работниками банков. Жертвам они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счета или предлагали получить кредит и бонусы. Потерпевшие называли код из смс-сообщения для подтверждения операции. А некоторые жертвы сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный банковский счет.

Лжебанкиры лишили 18 потерпевших 9 826 000 рублей.