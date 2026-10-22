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ДТП

Мужчина пострадал в аварии на брянской трассе минувшей ночью

2026, 22 октября 12:34
Мужчина пострадал в аварии на брянской трассе минувшей ночью
Источник фото

Мужчина пострадал в аварии на брянской трассе минувшей ночью. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Поздним вечером 21 октября на 97-м километре автомобильной дороги федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошло ДТП. 37-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet Lanos врезался в стоящее транспортное средство.

Водитель иномарки получил травмы Его госпитализировали. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.

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