Мужчина пострадал в аварии на брянской трассе минувшей ночью

2026, 22 октября 12:34

Мужчина пострадал в аварии на брянской трассе минувшей ночью. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Поздним вечером 21 октября на 97-м километре автомобильной дороги федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошло ДТП. 37-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet Lanos врезался в стоящее транспортное средство.

Водитель иномарки получил травмы Его госпитализировали. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.