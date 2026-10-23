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ДТП

Нетрезвый пешеход попал под машину в посёлке Локоть

2026, 23 октября 15:12
Нетрезвый пешеход попал под машину в посёлке Локоть
Источник фото

Нетрезвый пешеход попал под машину в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

 

 

 

Авария произошла вечером 22 октября в посёлке Локоть в Брасовском районе. На улице Дзержинского 51-летний водитель за рулём автомобиля Lada Kalina сбил 48-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Пешеход оказался нетрезв. Это подтвердило медицинское освидетельствование. Инспекторы составили на него административный материал.

По факту аварии правоохранители проводят проверку.

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