Нетрезвый пешеход попал под машину в посёлке Локоть

2026, 23 октября 15:12

Нетрезвый пешеход попал под машину в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла вечером 22 октября в посёлке Локоть в Брасовском районе. На улице Дзержинского 51-летний водитель за рулём автомобиля Lada Kalina сбил 48-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Пешеход оказался нетрезв. Это подтвердило медицинское освидетельствование. Инспекторы составили на него административный материал.

По факту аварии правоохранители проводят проверку.