Пенсионер из Трубчевска получил условное наказание за взятку инспектору ДПС

Суд приговорил 69-летнего жителя Трубчевска к условному лишению свободы за взятку инспектору ДПС. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о даче взятки. В преступлении подозревают 69-летнему жителю Трубчевского района.
Поздно вечером 10 декабря прошлого года мужчину за рулём AUDI 80 остановили инспекторы ДПС. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения. На нарушителя стражи порядка составили административный протокол.
Через несколько дней фигурант попытался дать взятку полицейским, чтобы избежать наказания. Но полицейские от взятки отказались.
Суд приговорил виновного к полутора годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.
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