Пенсионерка выпрыгнула из окна в Брянске

Об этом сообщили очевидцы.

16 июля пожилая женщина выпрыгнула из окна на четвертом этаже пятиэтажки на телецентре в Советском районе Брянска. Как сообщают в соцсетях очевидцы, пенсионерка упала на козырек крыши магазина.

«Врачи сказали, что вроде осталась жива», – сообщают очевидцы.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.