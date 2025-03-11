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Подозреваемого в убийстве собственного дедушки задержали брянские стражи порядка

2025, 11 марта 11:33 Происшествия
Подозреваемого в убийстве собственного дедушки задержали брянские стражи порядка
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Жителя Карачева, подозреваемого в убийстве собственного дедушки, задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве.  В преступлении подозревают жителя города Карачев.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта 2025 года в жилом доме по улице 50 лет Октября мужчина поссорился со своим дедом. Фигурант ударил пенсионера кухонным ножом в шею, туловище и конечности. Потерпевший от полученных травм умер на месте. 

Подозреваемый признался в убийстве. Мужчину суд отправил в СИЗО. Расследование продолжается.

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