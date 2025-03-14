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Подозреваемую в краже денег у приятеля задержали брянские полицейские

2025, 14 марта 11:13 Происшествия
Подозреваемую в краже денег у приятеля задержали брянские полицейские
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Ранее судимую жительницу Брянска, подозреваемую в краже денег со счёта приятеля, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

В полицию обратился житель Брянска. После застолья с приятелями у него пропала банковская карта, а со счёта были списаны более 10 тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастна 34-летняя знакомая потерпевшего. Она уже была судима. В тот вечер женщина была с ним в одной компании. Когда мужчина уснул, она забрала банковскую карту и отправилась в магазины.

Полицейские решают вопрос о возбуждении дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенную карту изъяли правоохранители.

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