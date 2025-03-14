Подозреваемую в краже денег у приятеля задержали брянские полицейские

Ранее судимую жительницу Брянска, подозреваемую в краже денег со счёта приятеля, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В полицию обратился житель Брянска. После застолья с приятелями у него пропала банковская карта, а со счёта были списаны более 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастна 34-летняя знакомая потерпевшего. Она уже была судима. В тот вечер женщина была с ним в одной компании. Когда мужчина уснул, она забрала банковскую карту и отправилась в магазины.

Полицейские решают вопрос о возбуждении дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенную карту изъяли правоохранители.