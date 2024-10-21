Подросток на питбайке врезался в машину в Карачеве
Подросток на питбайке столкнулся с машиной на перекрёстке в Карачеве. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Урицкого в городе Карачеве произошла авария. 17-летний водитель, на питбайке «Ирбис TTR125» на перекрестке не пропустил автомобиль «Лада 212140». 43-летний водитель ехал по главной дороге. Транспорт столкнулся.
Подростка с травмами доставили в медицинское учреждение. Инспекторы составили на него два административных материала. Также к ответственности привлекли его родителей.
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