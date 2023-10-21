Полицейские Брянска раскрыли кражу сумки из камеры хранения

Подростка из Карачева задержали стражи порядка по подозрению в краже сумки из камеры хранения магазина. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию о краже имущества сообщил 21-летний житель Бежицкого района Брянска. Его сумку из камеры хранения в магазине самообслуживания забрал неизвестный. Внутри была одежда, документы, четыре банковские карты и 1500 рублей. Потерпевший оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска за сутки установили подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Карачева. В поле зрения полиции он раньше не попадал.

Юноша рассказал, что ячейку вскрыл подручными средствами. Сумку с вещами стражи порядка изъяли у подростка. Возбуждено уголовное дело.