Похищенный у пенсионерки из Новозыбкова телефон разыскали полицейские

Подозреваемого в краже мобильного телефона у пенсионерки из Новозыбков задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Новозыбкова. Из её квартиры пропал мобильный телефон. Оперативники уголовного розыска выяснили, что накануне женщина в компании знакомого распивала алкоголь у себя дома. 48-летнего ранее судимого мужчину полицейские задержали. Тот признался, что воспользовался нетрезвым состоянием хозяйки и незаметно похитил телефон. Гаджет он сдал в ломбард, выручив 1300 рублей. Сотрудники полиции изъяли похищенный телефон.

По данному факту полиция проводит проверку.