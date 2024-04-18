Пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры в Брянске

Пожарные с помощью автолестницы спасли четырёх человек из горящей квартиры в многоэтажке Брянска. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске на проспекте Московский в десятиэтажном доме загорелась квартира.

На вызов прибыли спасатели на трёх пожарных автоцистернах и двух автолестницах. Они добрались до горящей на 9 этаже квартиры и эвакуировали оттуда четырёх человек.

Огонь оперативно потушили. Никто на происшествии не пострадал. Причину возгорания выясняют эксперты.