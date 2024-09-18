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Пьяного угонщика задержали полицейские в Брянске

2024, 18 сентября 12:32 Происшествия
Пьяного угонщика задержали полицейские в Брянске
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Пьяного угонщика задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место дорожно-транспортного происшествия в районе садового общества на территории Фокинского района Брянска. 49-летний уроженец областного центра за рулём автомобиля «ВАЗ 21124» врезался в  припаркованную у дороги иномарку. 

Водитель оказался пьян. Полицейские выяснили, что он уже не в первый раз садится нетрезвым за руль. Также оказалось, что машина ему не принадлежит. Владелец легковушки рассказал полицейским, что передал автомобиль нарушителю для производства сварочных работ.

Задержанный пояснил стражам порядка,что во время ремонта он повредил руку и решил съездить за «народным обезболивающим» до ближайшего магазина. Крепкий алкогольный напиток мужчина выпил сразу у торговой точки, а затем поехал обратно и не справился с управлением. 

Следователи возбудили уголовные дела. Автомобиль вернули владельцу.

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