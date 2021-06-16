Пьяный житель Гордеевского района зарезал соседа в ходе ссоры

По информации прокуратуры Гордеевского района, 40-летний местный житель обвиняется в убийстве.

4 января 2021 года мужчина со своим родственником пил алкоголь в доме своего в селе Творишино Гордеевского района. Обвиняемый поссорился с 52-летним соседом и трижды ударил ножом в область живота и грудной клетки.

От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд для рассмотрения по существу.